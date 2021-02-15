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Фільм Містер і місис Сміт перетворять на серіал: хто у головних ролях

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Скоро на екранах з'явиться рімейк стрічки Містер і місис Сміт. Уже відомо, хто зіграє головні ролі.

Британській акторці і сценаристці Фібі Воллер-Брідж і американському актору і музиканту Дональду Гловеру дісталися головні ролі в рімейку стрічки Містер і місис Сміт, що вийшла на екрани у 2005 році.

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В оригінальному фільмі головних героїв грали мегапопулярні актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Зйомками займеться Amazon Prime Video. Одним з співавтором серіалу виступить Франческа Слоун. Вона разом з Воллер-Брідж і Дональдом Гловером також приєднаються до команди сценаристів.

Комедійний бойовик Містер і місис Сміт Дага Лаймана став хітом в бокс-офісі, зібравши в світовому прокаті близько 500 млн доларів. Сюжет розповідав про подружню пару найманих вбивць з проблемами в стосунках. Одного разу героям надходить замовлення вбити один одного, що стає серйозним випробуванням на міцність і вірність.

Фільм Містер і місис Сміт перетворять на серіал: хто у головних ролях - фото 447791

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Джерело: the-village
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