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Джокер 2019: у кінотеатрах США попередили батьків щодо нового фільму
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Велика американська мережа кінотеатрів Alamo Drafthouse, раніше анонсувала посилення заходів безпеки на сеансах фільму "Джокер", звернулася зі спеціальною відозвою до батьків, порекомендувавши їм не водити дітей на цю картину.
Фрагмент заяви наводить видання Comic Book.
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"Джокер" виходить в прокат з рейтингом R, і це недарма. У ньому багато дуже і дуже нецензурної лайки, жорстокого насильства і, в цілому, негативних емоцій. Це грубе, темне і реалістичне кіно в дусі "Таксиста", яке ілюструє падіння людини в безодню божевілля. Фільм не для дітей, і він їм явно не сподобається (в ньому немає Бетмена)", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше компанія оголосила, що наділяє свою служу безпеки правом обшукувати глядачів, які захочуть прийти на сеанси "Джокера" в костюмах, а також правом за найменших підозр виводити глядачів із залу. Відзначимо, що екстраординарні заходи безпеки будуть застосовуватися і в інших американських штатах і містах. Так, в Нью-Йорку поліцейські у формі і штатському чергуватимуть у всіх кінотеатрів, де планують показувати "Джокера".
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