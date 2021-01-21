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Джо Байден показав, що вже встиг змінити у своєму кабінеті в Білому домі

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Джо Байден - фото 1
Джо Байден / timesofindia

Після інавгурації і вступу на посаду новий американський лідер Джо Байден облаштував під себе Овальний кабінет у Білому домі. Він уже змінив портрети, скульптури, а також килим і штори.

Президент США поставив портрет Бенджаміна Франкліна від художника Джозефа Дюплессі замість Ендрю Джексона, який стояв зліва від крісла біля робочого столу.

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Байден також розмістив колекцію картин Білого дому Авеню під дощем праворуч від місця біля робочого столу. Крім того, біля каміна стоять бюсти Мартіна Лютера Кінга-молодшого і Роберта Кеннеді, а також Елеонори Рузвельт і вершника на коні Чірікахуа Апача.

"Коли Байден вступив на посаду, на його робочому столі були помічені два набори предметів, які однозначно відображали зміну влади: набір чашок і блюдець, а також коробка ручок для підписання указів", – йдеться в повідомленні. За інформацією телеканалу, колишній президент США Дональд Трамп зазвичай пив колу без цукру і підписував укази чорними маркерами.

Джо Байден показав, що вже встиг змінити у своєму кабінеті в Білому домі - фото 444159

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Джерело: cnn
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