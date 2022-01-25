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Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео

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Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео - фото 1

Президент США Джо Байден вилаявся в адрес журналіста телеканалу Fox News Пітера Дусі. Інцидент трапився у понеділок, 24 січня, перед зустріччю голови Білого дому з економічними радниками.

Після вступного слова президента та представників адміністрації пресу попросили залишити зал. Як видно з відео, журналісти почали вигукувати запитання. При цьому Байден зазначив, що його запитують про Росію та Україну, а не про зниження цін у країні, що було темою майбутньої зустрічі.

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У цей момент Дусі запитав американського лідера: "Чи відповісте ви на питання про інфляцію? Чи вважаєте ви, що інфляція – це політична відповідальність на проміжних виборах (у Конгресі, які мають відбутися наприкінці цього року)?".

"Це велика цінність. Більше інфляції. Що за тупий су*ий син", – сказав сам собі американський лідер, хоч його мікрофон був ще увімкнений.

Згодом стало також відомо, що Джо Байден зателефонував на мобільний телефон кореспондентові Fox News. "Він сказав: "Нічого особистого, приятелю". І я сказав йому, що ціную, що він зв'язався зі мною", – розповів журналіст.

Пітер Дусі додав, що "світ зараз перебуває на межі Третьої світової війни" і він цінує, що "президент знайшов пару хвилин сьогодні ввечері, щоб зателефонувати і прояснити ситуацію".

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