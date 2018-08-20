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Джим Керрі відкрив своє справжнє обличчя в новому інтерв'ю: незвичні фото

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Справжній Джим Керрі - фото 1
Справжній Джим Керрі / hollywoodreporter

56-річний Джим Керрі став героєм нового випуску популярного журналу The Hollywood Reporter. Актор знявся в приголомшливій сюрреалістичній фотосесії і дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про особисте.

Джим Керрі асоціюється з веселим коміком, як і герої його фільмів. Ми знаємо тільки голлівудську маску актора, але насправді за нею ховається багато болю, смутку і самотності. У новій фотосесії, автором якої став Остін Харграв, величний комік постав в абсолютному іншому амплуа.

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Зокрема, він розкрив нові деталі про своє життя. Далеко не всім відомо, що в Джима досить трагічна доля, ударів якої він зазнав ще в дитинстві. Мама актора, Кетлін Керрі, страждала від дуже рідкісного захворювання – іпохондричного синдрому. Жінка постійно знаходила у себе симптоми різних хвороб: від анемії до раку легенів.

"У моєї мами була сильна залежність від знеболювальних. Безумовно, вона була милою, але росла в сім'ї алкоголіків і, звичайно ж, у неї було багато внутрішніх суперечностей і проблем, які відклали свій відбиток на її долю", – відверто поділився Джим.

Свій смуток і самотність маленький Керрі ховав за маскою блазня. До 10 років він майстерно перевтілювався в різних персонажів, і в кожного з них була своя міміка, жести, хода і історія.

У новому інтерв'ю Керрі не торкався теми бідності, але виростав майбутній митець в злиднях. Після того, як батька Джима звільнили, сім'ї довелося продати будинок і переїхати в трейлер. У 15 років Джим був змушений кинути школу, щоб допомогти прогодувати сім'ю. Хлопець працював по 8 годин на день разом зі старшими братами і сестрою. Пізніше він влаштувався на сталеливарний завод.

Так що шлях Джима Керрі до слави був довгим і тернистим.

Ще одним ударом долі для Джима стало самогубство його колишньої дівчини. У 2015 році 28-річна Катріона Уайт наклала на себе руки відразу ж після розриву з ним. Актор дуже важко переживав трагедію. А минулий 2017 рік Джим провів в судових позовах. Мама покійної і її колишній чоловік подавали численні позови, у яких звинувачували його в смерті Катріони.

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Джерело: hollywoodreporter
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