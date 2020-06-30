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Джессіка Альба показала ідеальну фігуру

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Джессіка Альба - фото 1
Джессіка Альба / instagram

Актриса Джессіка Альба пропагує ідеї здорового способу життя. Шанувальники у захваті від вигляду жінки!

39-річна американська красуня, зірка фільмів "Лапочка" і "Фантастична четвірка" Джессіка Альба намагається завжди бути в формі.

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Дивлячись на актрису, складно повірити, що вона мама трьох дітей. На своїй сторінці в Instagram зірка показала комплекс вправ, які допомагають їй завжди залишатися в тонусі.

На фотографіях видно, що актриса використовує для вправ еластичну гумку і м'яч. Це ще раз доводить, що займатися спортом можна легко і в домашніх умовах. Для цього потрібні лише бажання і мотивація. Але крім спорту, Джессіка разом з дочкою займається і танцями. І це теж дуже хороший спосіб спалити зайві калорії. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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