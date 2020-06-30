Кріштіану Роналду розсмішив мережу новою зачіскою

Відомого футболіста, форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду висміяли в мережі через новий образ. Спортсмен спробував повторити зачіску колумбійського одноклубника, але його порівняли з бараном.

На фото Кріштіану Роналду позує з одногрупником Хуаном Куадрадо. Колумбійський півзахисник має густе кучеряве волосся. Роналду спробував повторити зачіску колеги, піднявши своє волосся за допомогою фіксуючих засобів.

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У коментарі форвард запитав, що ж підписники думають про його спробу виглядати "як братик".

Футболісти Меді Бенатіа і Джессіка Сілва висміяли зачіску Кріштіану. Деяким користувачам вона нагадала барана, але багато хто вважав укладку футболіста забавною і милою.

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