Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці у відвертій сукні без білизни

У свої 50 років співачка і актриса Дженніфер Лопес вражає своїм ефектним зовнішнім виглядом і розкішною фізичною формою. Фігура дозволяє красуні вибирати досить відверті наряди для появи на публіці. Тож Джей Ло вирішила черговий раз розбурхати шанувальників пікантним образом.

Так, Дженніфер Лопес викликала справжній фурор на червоній доріжці кінофестивалю в Торонто, де відбулася світова прем'єра її нової картини "Стриптизерки". Гарячий кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для ефектного виходу у світ актриса вибрала розкішне жовте плаття з дуже глибоким декольте. При цьому Лопес вирішила не одягати бюстгальтер, що додало більшої пікантної її образу. Крім того, розріз спереду дозволяв помилуватися стрункими і засмаглими ніжками зірки.

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