Моніка Белуччі приголомшила образом спокусливого демона

Актриса Моніка Белуччі завжди грає беззахисних, слабких і вразливих дівчат, які були лише "доповненнями чоловіків". У 54 роки Моніка вирішила змінити цю традицію!

У Сіднеї відкрився кінофестиваль науково-фантастичних фільмів, де буде представлена ​​картина Некромант режисера Кіа Роуч-Тернера. За сюжетом головний герой бореться з демонами, які опановують душами людей за допомогою смартфонів. Роль головної злочинниці картини, демонесси Фіннеган, дісталася Моніці Белуччі.

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Актриса зізналася, що втомилася грати однотипних персонажів: важких жінок, які часто служать лише аксесуаром для чоловіків. "У минулому я грала слабких жінок, які ставали жертвами обставин і були в тіні чоловіків. Але цього разу моя героїня – втілення зла", – зізналася Моніка.

Кіа Роуч-Тернер був здивований, коли Белуччі погодилася зіграти психопатичну героїню в його фільмі. "Я режисер-початківець, тому не очікував, що Моніка прийме мою пропозицію. Думаю, їй сподобалася ідея зіграти злого персонажа", – повідомив творець фільму.

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