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Дженніфер Лопес зважилася на нову стрижку: гаряча штучка
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Над співачкою Дженніфер Лопес попрацювали справжні професіонали! Подивіться на це казкове перевтілення.
Американська співачка Дженніфер Лопес розмістила на своїй сторінці в Instagram знімок, для якого позувала з новою стрижкою разом зі своїми стилістами.
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"Ці хлопці... Роблять те, що роблять", – написала вона і зазначила пост хештегом "сімейка".
Нагадаємо, Дженніфер Лопес народилася 24 липня 1969 року о Нью-Йорку. Кар'єру вона розпочала в 1986 році. Станом на 2018 рік, за даними журналу Billboard, співачка продала 80 млн своїх записів і 40 млн альбомів. У 2014 році Лопес стала першою жінкою, яка отримала нагороду Icon Awards від Billboard Music Awards. Як актриса Лопес номінувалася на "Золотий глобус".
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