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Дженніфер Лопес затьмарила супермоделей на показі Versace

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Шикарна Джей Ло - фото 1
Шикарна Джей Ло / vibe

У Мілані пройшов показ Versace. Головним сюрпризом події стала поява на подіумі Дженніфер Лопес.

50-річна актриса затьмарила навіть 20-літніх моделей. Відповідне відео опубліковано на сторінці зірки в Instagram.

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Цьогоріч рівно 20 років виповнилося принту Jungle, тому Донателла Версаче включила його у весняну колекцію. Джей Ло вийшла на публіку у наряді, схожому на той, що вона зробила культовим у 2000 році на премії Греммі. До нього у свій час було прикуто стільки інтересу з боку інтернет-користувачів, що розробники Google навіть придумали спеціальний сервіс пошуку по картинках. На Джей Ло знову плаття з тропічними пальмами.

Одного разу Дженніфер зізналася, коли їй хочеться свята, вона йде до Донателли Версаче.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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