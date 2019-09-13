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Серіал Кріпосна Міс Україна

Дженніфер Лопес повторила образ Селін Діон

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / univision

Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес вкотре вразила світ своїм ефектним нарядом. На червоній доріжці вона засвітилася в платті, як у Селін Діон.

12 вересня в Україні відбулася прем'єра фільму "Стриптизерки". Ще перед першими показами кінострічка стала однією з найбільш очікуваних у світі, тому актриси, які зіграли головні ролі, опинилися в епіцентрі всіх світських новин.

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Дженніфер Лопес, яка у фільмі зіграла організатора афери, днями зізналася, що через ажіотаж навколо прем'єри її графік розписаний ледь не по хвилинах. Зірка щодня бере участь в інтерв'ю, радіоефірах, популярних шоу, прес-конференціях, вечірках і виходах на червону доріжку. У такому щільному графіку актриса знайшла час і для програми на радіостанції SiriusXM.

Перед камерами розкішна Дженніфер Лопес з'явилася в мінісукні, декорованій пір'ям і стразами. Ефектне плаття актриса вибрала з кутюрної колекції Valentino, а його вартість, за даними ЗМІ, досягає 10 тисяч доларів. Свій образ Дженніфер Лопес доповнила взуттям на високих підборах і заплетеним волоссям у хвіст.

Дженніфер Лопес повторила образ Селін Діон - фото 354720
Дженніфер Лопес повторила образ Селін Діон - фото 354721

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Джерело: celebrityhub
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