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Танці з зірками Перші ластівки

Дженніфер Лопес знялася у вибуховій фотосесії

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

П'ятдесятирічна Джей Ло позувала в шкіряній мінісукні, що ледь прикривала її груди. Шанувальники у захваті від краси зірки!

Співачка, актриса і бізнесвумен Дженніфер Лопес знялася у відвертій фотосесії. Зірка позувала для видання GQ, яке визнало її Людиною року. Фото з'явилися на офіційній сторінці журналу в Instagram.

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На обкладинці глянцю з'явилося обличчя Лопес. Портрет виконано в чорно-білому кольорі. Співачка відображена без макіяжу. Образ зірка доповнила зачіскою з ефектом мокрого волосся.

Крім того, Джей Ло знялася в шкіряній мінісукні без бретель і у шкіряному плащі. Співачка позувала в ультракороткому топі. В інтерв'ю для глянцю Лопес розповіла про секрет міцних стосунків зі спортсменом Алексом Родрігесом. Співачка відзначила, що головне – це поважне прийняття амбіцій і вподобань одне одного.

Дженніфер Лопес знялася у вибуховій фотосесії - фото 369168

Дженніфер Лопес знялася у вибуховій фотосесії - фото 369169

Дженніфер Лопес знялася у вибуховій фотосесії - фото 369170

Дженніфер Лопес знялася у вибуховій фотосесії - фото 369171

Дженніфер Лопес знялася у вибуховій фотосесії - фото 369172

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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