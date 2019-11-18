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Дружина ексдинамівця Морозюка засвітила вкрай інтимне фото

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Іра Морозюк - фото 1
Іра Морозюк / informator

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького Ризеспора Ірина активно веде свою Instagram-сторінку та часто тішить прихильників різноманітними фотографіями, зазвичай, дуже відвертими.

Так, цього разу скандальна екс-дружина футболіста опублікувала новий знімок, на якому вона в одній лише білизні стоїть перед дзеркалом, та тримає в роті зубну щітку.

І ще: Гаряча дружина ексдинамівця засвітила дещо пікантне

"Дівчата, ви прокинулися вранці, проспали і спізнюєтеся… Чому ви віддасте перевагу: поїсти, але піти не нафарбованою, або нафарбуватися і залишитися без сніданку?", – так підписала знаменитість відвертий знімок. Зауважимо, що прихильникам така фотографія сподобалася, і ті активно в коментарях пишуть, що навіть не нафарбована, Морозюк прекрасна.

Дружина ексдинамівця Морозюка засвітила вкрай інтимне фото - фото 368916

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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