Дженніфер Лопес засвітила пишні сідниці в яскравому боді

Актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати! Красуня здивувала образом у строкатому боді з поясом і масивним чокером.

Днями Джей Ло стала однією з багатьох знаменитостей, які взяли участь у благодійному концерті, щоб підвищити обізнаність про необхідність вакцинації і доступу до вакцини всім жителям планети без виключення. 51-річна співачка виходила на сцену тричі і щоразу в новому образі. Фото з виступів з'явилися в її інстаграмі.

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Фоловери оцінили лук зірки у кольоровому боді на блискавці і з поясом. Образ зірка завершила ефектним масивним чокером на шиї, а також сітчастими колготками і високими чобітками на підборах. Волосся Джей Ло прибрала у хвіст на потилиці, а в макіяжі стилісти зробили акцент на очах.

У віці 51 року Дженніфер Лопес все ще може з'являтися на сцені в ультракоротких і відвертих нарядах, демонструючи свою ідеально рівну шкіру, пишні стегна, пружні попу, плоский живіт, вузьку талію і пишні груди! Гортайте галерею:

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