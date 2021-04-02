Дженніфер Лопес позувала у розідраній весільній сукні (ФОТО)

Популярна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес відпочила від зйомок фільму Шлюб по зальоту. Зараз зірка у Домінікані.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію знімків, зроблених в Домініканській Республіці під час релаксу в улюбленій лагуні.

І ще: Кайлі Дженнер приміряла комбінезон, який не залишив місця для фантазіїм

На знімках Дженніфер позувала в порваному весільному платті, панчохах і грубих черевиках на шнурівці. "Сидячи у моїй улюбленій лагуні", – зазначила у підписі до фото артистка. Шанувальники оцінили знімки зірки і залишили понад 1,6 мільйона лайків та багато коментарів.

Але попри те, що вона на знімках Джей Ло має безтурботний вигляд. Останнім часом в раю були деякі проблеми, як особисті, так і стосовно фільму. Так через звинувачення в канібалізмі і жорстоке поводження з жінками з боку Армі Хаммера і повідомлення про розрив між нею і Алексом Родрігесом, 51-річна суперзірка прожила кілька пекельних місяців.

Гортайте галерею:

Це цікаво: Принца Гаррі сфотографували на пляжі у Каліфорнії: ексклюзивні знімки