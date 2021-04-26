Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес після розлучення підтримують спілкування

Оголосивши зовсім недавно про розрив, 51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес відзначили, що залишаються друзями. І свої слова вони, схоже, стримали.

Як повідомляє видання ET, днями колишніх закоханих бачили разом у готелі Bel Air в Лос-Анджелесі, куди вони приїхали на вечерю. Це місце для співачки і бейсболіста особливо пам'ятне: саме тут відбулося їхнє перше побачення в 2017 році.

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За повідомленнями інсайдера, на зустріч Лопес і Родрігес приїхали і поїхали окремо. Вечеря не була схожою на романтичну зустріч, додав він. Попри те що, за чутками, причиною розставання пари стала недовіра з боку Лопес до коханого, стосунки між ними, судячи з усього, дійсно залишилися хорошими.

Нещодавно Лопес привітала з 13-річчям і молодшу дочку колишнього нареченого Еллу. За час роману пари їхні діти від попередніх шлюбів дуже зблизилися і подружилися, а розставання Дженніфер і Алекса стало для них великим ударом. Сама Лопес зараз зосередилася на роботі: зірка продовжує зйомки в новому фільмі і працює над іншими проєктами.

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