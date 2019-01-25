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Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом

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Співачка опублікувала фото після тренування - фото 1
Співачка опублікувала фото після тренування / alabanza

Співачка Дженніфер Лопес активно тренується в спортзалі і демонструє свої результати.

Днями Дженніфер Лопес і її коханий Алекс Родрігес оголосили челлендж. Разом вони вирішили на якийсь час відмовитися від цукру і вуглеводів і обіцяли протриматися десять днів.

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Джей Ло при цьому продовжує активно тренуватися в спортзалі. А в своєму Instagram співачка опублікувала фото після тренування і продемонструвала зовнішній вигляд. Шанувальники відзначили, що виглядає зірка чудово. "Сьогодні четвертий день. І я відчуваю себе трохи краще. Хто зі мною?", – написала у підписі співачка.

А ось раніше Лопес говорила, що відмовитися від вуглеводів і цукру для неї було непросто, адже її постійно переслідує відчуття голоду. Але, ми віримо в Дженніфер, адже у неї чудова сила волі і все вийде.

Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом - фото 303540
Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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