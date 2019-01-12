Дженніфер Лопес і її бойфренд продають своє помешкання: фото розкішної квартири

Зіркова пара придбала нерухомість близько року тому. Однак раділи недовго. На початку 2019 року Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повідомили про продаж свого сімейного гніздечка, яке розташоване на 96 поверсі багатоповерхівки.

У березні 2018 року 43-річний Алекс Родрігес зробив розкішний подарунок своїй коханій на річницю відносин. Чоловік придбав шикарну квартиру на 96 поверсі хмарочоса в центрі Манхеттена. Однак щось у помешканні мрії пару все-таки не влаштовувало, якщо вони вирішили виставити його на продаж.

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Про те, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес продають свою квартиру, площею 371 квадратний метр, повідомляє видання The Wall Street Journal. Хмарочос, в якому розташована квартира, називається 432 Park Avenue, він також відомий як найвища будівля в західній півкулі.

Як повідомляється, квартира співачки і її бойфренда зайняла більшу частину поверху. У ній три спальні, кілька ванних кімнат, гардероб, бібліотека і багато інших кімнат. Пара оцінила нерухомість у 17,5 мільйона доларів. Вони пояснили своє рішення тим, що їхня сім'я дуже велика для такої квартири.

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