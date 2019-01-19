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Як виглядає Дженніфер Лопес без макіяжу: фотофакт

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Дженніфер Лопес без макіяжу - фото 1
Дженніфер Лопес без макіяжу

Популярна акторка та співачка Дженніфер Лопес показала, як виглядає без тонни макіяжу та ідеальної зачіски, викликавши справжній захват у фанатів.

49-річна американська зірка та бізнесвумен Дженніфер Лопес встигає не тільки працювати над своєю кар'єрою та приділяти час родині, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 85 млн підписників. І це не дивно, адже акторка намагається ділитись майже всім, що з нею трапляється, а також не соромиться говорити з прихильниками на важливі теми.

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Нещодавно Джей Ло поділилась домашнім селфі без ефектної зачіски та макіяжу, а також без жодних фільтрів. Чудовий вигляд зірки змусив фанатів засипати її компліментами, адже Лопес і справді має власні секрети краси, які дозволяють їй залишатись молодою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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