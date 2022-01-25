Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Дженніфер Лопес сіла на велосипед задля зйомки реклами Coach

  • 52
Дженніфер Лопес приміряла стильні образи від Coach - фото 1
Дженніфер Лопес приміряла стильні образи від Coach

Coach показав рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції. Креативний директор Стюарт Веверс презентував її у вересні 2021 року на Тижні моди в Нью-Йорку.

У кампанії, під назвою "That's My Ride", знялася співачка, актриса й амбасадорка бренду Дженніфер Лопес. Світлини з'явилися на сторінці зірки в інстаграмі.

Це цікаво: Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян

Крім неї, фотографу Тайлеру Мітчеллу позували реп-виконавиця Megan Thee Stallion, тіктокер Ноа Бек, блогер-стиліст Віздом Кей і модель Міцукі Кімура, більш відома як Kōki. На опублікованих знімках вони насолоджуються теплою весняною погодою, катаються на велосипедах та автомобілях з відкритим верхом.

Дженніфер Лопес сіла на велосипед задля зйомки реклами Coach - фото 493814

Дженніфер Лопес сіла на велосипед задля зйомки реклами Coach - фото 493815

Раніше Coach випустив зимову спортивну капсулу. Її представили актриса Бріттані О'Грейді, тіктокер Віздом Кей, моделі Міа Реган та Тіффані Гуо.

Що ж стосується Дженніфер Лопес, то нещодавно вона показала своє тренування у залі. Знаменитість дотримується особливого режиму та продемонструвала шанувальникам тренування у спортзалі, що допомагає їй зберігати ідеальні форми.

Читайте також: Кайя Гербер показала звабливий образ для культурного заходу

пропозиції партнерів
Новини