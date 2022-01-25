Дженніфер Лопес сіла на велосипед задля зйомки реклами Coach

Coach показав рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції. Креативний директор Стюарт Веверс презентував її у вересні 2021 року на Тижні моди в Нью-Йорку.

У кампанії, під назвою "That's My Ride", знялася співачка, актриса й амбасадорка бренду Дженніфер Лопес. Світлини з'явилися на сторінці зірки в інстаграмі.

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Крім неї, фотографу Тайлеру Мітчеллу позували реп-виконавиця Megan Thee Stallion, тіктокер Ноа Бек, блогер-стиліст Віздом Кей і модель Міцукі Кімура, більш відома як Kōki. На опублікованих знімках вони насолоджуються теплою весняною погодою, катаються на велосипедах та автомобілях з відкритим верхом.

Раніше Coach випустив зимову спортивну капсулу. Її представили актриса Бріттані О'Грейді, тіктокер Віздом Кей, моделі Міа Реган та Тіффані Гуо.

Що ж стосується Дженніфер Лопес, то нещодавно вона показала своє тренування у залі. Знаменитість дотримується особливого режиму та продемонструвала шанувальникам тренування у спортзалі, що допомагає їй зберігати ідеальні форми.

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