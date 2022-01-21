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Дженніфер Лопес показала своє тренування у залі: захоплююче відео

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Фігурі Дженніфер Лопес заздрить увесь світ. Знаменитість дотримується особливого режиму та показала шанувальникам тренування у спортзалі, що допомагає їй зберігати ідеальні форми.

Зірка опублікувала в інстаграмі круте відео. На кадрах Джей Ло постала в чорному топі та лосинах такого ж кольору.

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Тренування Лопес включають вправи для швидкої м'язової реакції. Це форма тренування, коли потрібно змінювати вправи кожні 30 секунд, щоб стимулювати м'язи, підвищити метаболізм та інтенсивніше спалювати жир.

Раніше зірковий фітнес-тренер Джей Кардієлло розкрив секрети тренувань Дженніфер Лопес. Він повідомив, що кожне тренування зірки обов'язково включає вправи для сідничних м'язів. Щодо харчування, то Кардієлло рекомендує керуватися одним єдиним правилом: "Головне – розмір порції. Я завжди раджу вимірювати порцію їжі за допомогою руки: ваша долоня – білок, кулак – вуглеводи, два кулаки – овочі, а великий палець – жири".

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