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Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян

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Саша Зарицька - фото 1
Саша Зарицька / instagram

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька після свого кардинального схуднення зробила ще одну сенсацію. Вперше за 12 сезонів вокального шоу Голос країни у ньому з'явилося п'яте крісло!

Це крісло посіла команда "другого шансу" – Андрій Мацола та Зарицька (брала участь у шоу у 2014 році, але не пройшла нокаути). Про це повідомили в інстаграмі Голосу країни.

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Для яскравої появи в ефірі дівчина обрала не менш яскравий образ: комбінезон-кетсьют зі спідницею та високими рукавичками волошково-синього відтінку. Такий ми могли бачити на самій Кім Кардашян.

Стилісти подбали й про трендову зачіску артистки з ефектом мокрого волосся, а також зробили макіяж. Очі Олександри були підкреслені чорними стрілками, а губи – бежевим блиском.

Кім Кардашян- фото 493656
Кім Кардашян

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