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Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

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Як виглядають звичайні жінки в 49 років - фото 1
Як виглядають звичайні жінки в 49 років / instagram

Новий образ відомої співачки і актриси Дженніфер Лопес точно для найсміливіших.

Прекрасна Дженніфер Лопес, обравши для виходу в світ дуже відверту сукню, показала всьому світу, що в 49 років можна мати чудову фігуру.

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Але поп-діва користується дорогими засобами по догляду за тілом і може собі дозволити най кращого тренера з фітнесу. А як виглядають звичайні жінки в 49 років у такому ж еротичному вбранні? Кілька красивих і впевнених у собі жінок вирішили відтворити знаменитий знімок Джей Ло і сфотографувалися в оригінальній зеленій сукні з відкритим тілом. Що з цього вийшло? Дивіться самі.

Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло - фото 287219
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло - фото 287218
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло - фото 287217
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло - фото 287216
Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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