Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

Новий образ відомої співачки і актриси Дженніфер Лопес точно для найсміливіших.

Прекрасна Дженніфер Лопес, обравши для виходу в світ дуже відверту сукню, показала всьому світу, що в 49 років можна мати чудову фігуру.

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Але поп-діва користується дорогими засобами по догляду за тілом і може собі дозволити най кращого тренера з фітнесу. А як виглядають звичайні жінки в 49 років у такому ж еротичному вбранні? Кілька красивих і впевнених у собі жінок вирішили відтворити знаменитий знімок Джей Ло і сфотографувалися в оригінальній зеленій сукні з відкритим тілом. Що з цього вийшло? Дивіться самі.

Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

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