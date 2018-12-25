У шапці Санта-Клауса: Роналду привітав усіх з Різдвом

Допис з святковим привітанням відомий футболіст Кріштіану Роналду опублікував на своїй сторніці у Instagram.

Відомий футболіст, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду привітав усіх з наступаючими святами. Роналду показав фото з дітьми і своєю нареченою Джорджиной Родрігес, де вони всі сидять у червоно-білих шапках Санта-Клауса.

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"Щасливого Різдва!", – підписав кадр футболіст.

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