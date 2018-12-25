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Новий рік 2019 Різдво

У шапці Санта-Клауса: Роналду привітав усіх з Різдвом

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / Instagram

Допис з святковим привітанням відомий футболіст Кріштіану Роналду опублікував на своїй сторніці у Instagram.

Відомий футболіст, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду привітав усіх з наступаючими святами. Роналду показав фото з дітьми і своєю нареченою Джорджиной Родрігес, де вони всі сидять у червоно-білих шапках Санта-Клауса.

І ще: Роналду випустив свою гру для смартфонів

"Щасливого Різдва!", – підписав кадр футболіст.

Читайте також: Роналду продає свій особняк у Манчестері

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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