Відверті знімки Мерилін Монро, яких ніхто ніколи не бачив

Голлівудський секс-символ Мерилін Монро і досі розбурхує фантазію чоловіків з усього світу. Ця красуня настільки сильно запам'яталася людству, що її нові фото викликали справжній фурор в інтернеті!

Американський фотограф Лоуренс Шиллер поділився спокусливими кадрами з оголеною Мерилін Монро, які ще з 1962 року зберігаються в його архіві.

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В інтерв'ю для журналістів, які займалися створенням документального фільму про культову голлівудську актрису Scandalous: The Death of Marilyn Monroe, чоловік розповів, як створювалися ці еротичні фотографії. За словами фотографа, він збирався зробити кілька знімків, але Монро хотіла перевершити актрису Елізабет Тейлор, тому сама запропонувала йому фотографуватися себе без одягу.

Лоуренс зауважив, що знаменитість сама зняла з себе білизну і почала позувати у дуже пікантних позах таким чином, щоб в кадр не потрапило нічого зайвого. Фотографії вийшли справді неймовірними.

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