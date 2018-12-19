Дженніфер Лопес пішла на побачення у прозорій сукні

Алекс і Джен катаються на домашній гойдалці і від душі сміються / GoodFon

Алекс Родрігес романтично зізнався у коханні Джей Ло.

Бойфренд Дженніфер Лопес – екс-бейсболіст Алекс Родрігес поділився романтичним знімком із коханою.

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На фото 43-річний Алекс і 49-річна Джен катаються на домашній гойдалці і від душі сміються. При цьому одягнені зірки як на світський раут: Родрігес – в костюмі, Лопес – у напівпрозорій довгій сукні із сріблястим візерунком. "З тобою я знову відчуваю себе безтурботно, як дитина", – підписав кадр Алекс.

Дженніфер Лопес пішла на побачення у прозорій сукні

Іноді луки блискучої Джей Ло складно назвати стильними – як справжня латиноамериканка, Лопес любить стрази, яскраві відтінки і блиск: дивіться, як Джей Ло захопила публіку ефектним нарядом!

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