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Серіал Кріпосна

Дженіфер Лопес розбурхала мережу гарячим фото у відвертому купальнику

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Дженіфер Лопес - фото 1
Дженіфер Лопес / instagram

Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес знялася у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На новому спокусливому фото Джей Ло позує в білому закритому купальнику, який виконаний з тонкими бретелями і глибокими вирізами на стегнах. Ці вирізи відверто оголюють зону декольте та зону бікіні співачки.

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Образ Лопес доповнила жовтою довгою накидкою, квадратними сонцезахисними окулярами, великими сережками-кільцями і зібраним в пучок волоссям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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