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Джейсон Момоа бореться за життя наосліп у трейлері продовження серіалу Бачити

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Сервіс Apple представив трейлер другого сезону свого постапокаліптичного шоу Бачити (See) і назвав дату його прем'єри. Сюжет розгортається в далекому майбутньому, коли людство повністю втратило зір.

Перші три епізоди другого сезону Бачити вийдуть 27 серпня в онлайн-кінотеатрі Apple TV +. Наступні епізоди будуть виходити по одному щоп'ятниці, пише tvline.

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В новому ролику можна побачити Джейсона Момоа, який повернувся до ролі вождя племені Баби Восса. До своїх ролей повернулися і інші ключові актори з першого сезону: Сільвія Хукс (королева Кейн), Гера Хілмарсдоттір (Магра, дружина Баби Восса), Елфрі Вудард (Періс), а також Неста Купер (Ханіва) і Арчі Мадекве (Кофун).

В самому кінці з'являється новий персонаж, якому відводиться одна з ключових ролей в продовженні: Едо Восс, брат Баби Восса у виконанні Дейва Батісти (Вартові Галактики).

Тизер-трейлер другого сезону Бачити:

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