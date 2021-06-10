Вторгнення: прибульці захоплюють Землю у новому серіалі від Apple (трейлер)

У мережі з'явився перший трейлер до науково-фантастичного серіалу "Вторгнення" (Invasion) від Apple. Дізнавайтесь більше про новинку далі.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ потішив шанувальників фентезі промо до свого нового серіалу "Вторгнення" (Invasion), дата виходу якого запланована вже на 22 жовтня 2021, передає Радіо Maximum.

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Сюжет розповість про те, як прибульці вирішать захопити нашу планету. Гаслом першого трейлера стала фраза "Тримайтесь за свою людяність", і це не дивно, адже ця драма змусить глядачів замислитись про те, на що здатні люди перед обличчя позаземної загрози.

Сценаристами нового фентезі стали Девід Вейл (Сутінкова зона) та Саймон Кінберг (Люди Ікс: темний Фенікс). У головних ролях? Сем Ніл, Фірас Нассар, Шамір Андерсон, Голшифте Фарахані та інші.

Вторгнення 2021, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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