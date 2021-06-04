Вийшов тизер сиквелу Шазама! з оновленим костюмом героя

Режисер Шазама! Девід Ф. Сандберг показав перший тизер продовження з оновленим дизайном костюма героя. Дивимося разом трейлер довгоочікуваної новинки!

Пафосний ролик завершується в стилі першої картини, яка відрізнялася більш гумористичним тоном стосовно інших фільмів DCEU.

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У фіналі відео головний герой цікавиться, чому в кімнаті "так темно", і скаржиться, що можна було б "ввімкнути хоч одну лампочку".

Сюжет стрічки тримають в секреті, проте раніше стало відомо, що ролі лиходійок картини відійшли Хелен Міррен і Люсі Лью. Вони виконують партії дочок бога Атласа, який став одним із джерел сили головного героя. Прем'єра сиквелу призначена на 1 червня 2023 року, а головну роль знову виконає Закарі Лівай.

Тизер сиквелу Шазама! – дивитися онлайн

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