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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Названо місце зйомок нового фільму про Джеймса Бонда

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Де зніматимуть новий фільм про Бонда - фото 1
Де зніматимуть новий фільм про Бонда / 007

Стало відомо, де будуть проходити зйомки 25-го фільму про пригоди Джеймса Бонда. Згідно з наявною інформацією, дія фільму пройде на півдні Італії.

Так, зйомки нової частини фільму про Бонда пройдуть в місті Матера на півдні Італії. У місто з населенням в 600 тисяч осіб прибули близько 500 фахівців для підготовки знімального майданчика. Самі зйомки заплановані на кінець липня поточного року.

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Місто Матера (Італія) - фото 312816
Місто Матера (Італія)

20 лютого було названі претенденти на роль наступного Джеймса Бонда. Головним кандидатом є британський актор Том Хіддлстон, на другому місці в рейтингу ймовірних "нових Бондов" виявився зірка серіалу "Таємниці Смолвіля" Джастін Хартлі, а замкнув трійку лідерів Річард Медден, який зіграв у "Грі престолів" і "Медичі".

Нагадаємо, що 25-й фільм про Джеймса Бонда отримав робочу назву Shatterhand. Це псевдонім Ернста Ставро Блофельда, героя, вигаданого письменником, автором книг про Джеймса Бонда Яном Флемінгом.

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Джерело: variety
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