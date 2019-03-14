У новому фільму Джеймс Бонд буде їздити на електромобілі

Фанати фільмів про агента Джеймса Бонда, котрі хвилюються за екологію, можуть спати спокійно. Стало відомо, що у новій частині стрічки Джеймс пересяде на електричний суперкар.

У новій серії саги про Джеймса Бонда "Бонд 25" головним автомобілем стане саме електрокар.

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Звичайно ж, це все ще Aston Martin. Якщо вдаватися в деталі, то мова йде про Rapide E. Продажі автівки стартують в кінці 2019 року, а зйомки картини – у квітні.

Джеймса Бонда пересядять на електромобіль

На такий несподіваний крок творці фільму йдуть не просто так. Режисер картини Кері Фукунагі, як відомо, – захисник довкілля. Саме йому й спало на думку пересадити Джеймса Бонда на електромобіль.

Приблизна вартість суперкара – близько 328 тисяч доларів. Потужність Astin Martin Rapide E – майже 600 "конячок", а запас ходу – 320 кілометрів від одного заряду.

Усього Aston Martin планує випустити 155 екземплярів електросуперкара!

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