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Джастін і Хейлі Бібер знялись у стильному кампейні Calvin Klein: ефектний ролик
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Calvin Klein представили рекламну кампанію капсульної колекції CK50, присвяченої 50-річчю марки. До неї увійшла спідня білизна, футболки, толстовки, сукні, джинси та шорти, прикрашені принтами з логотипом бренду.
Для ролика до кампейну режисер і фотограф Глен Лучфорд зняв Джастіна і Хейлі Бібер, а також Кендалл Дженнер, Троя Сівана, A$AP Rocky й інших знаменитостей, які відпочивають вдома і гуляють Нью-Йорком. У рекламі показані кілька епох: від космічної ери до наших днів.
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Капсульна колекція CK50 буде доступна з 15 жовтня на сайтах Calvin Klein і Amazon.
Нагадаємо, що в кінці вересня Джастін і Хейлі офіційно одружилися. Також Хейлі Бібер знялась у рекламі спокусливих купальників. 22-річна американська телезірка та модель доволі активно працює над власною кар'єрою. Нещодавно дівчина навіть створила власну лінійку купальників разом зі спортивним брендом ROXY. Звісно ж, для підсилення ефекту, кохана Бібера стала однією з моделей для демонстрації гарячих та стриманих бікіні.
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