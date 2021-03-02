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Джамала знялася у сміливому образі для обкладинки нового альбому

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Популярна українська співачка Джамала показала шанувальникам знімком, на якому постала у пікантному образі. Цей кадр буде обкладинкою нового альбому артистки.

Так, Джамала позувала на камеру у напівоголеному вигляді. Зірка постала перед фанатами в куртці золотистого кольору, яку одягла на голе тіло. При цьому красуня оголила одне плече і частину грудей.

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Як стало відомо, 12 березня співачка презентує новий музичний альбом "Ми" і тому це фото є обкладинкою для нього. Користувачі мережі сказали, що з нетерпінням чекають прем'єру, а також відзначили, що Джамала виглядає дуже красиво.

Джамала знялася у сміливому образі для обкладинки нового альбому - фото 449837
Джамала знялася у сміливому образі для обкладинки нового альбому - фото 449836

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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