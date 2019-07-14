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Джамала вразила ефектними нарядами в Одесі

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

З 12 по 20 липня в Одесі проходить знаменитий кінофестиваль, куди вирушило багато українських знаменитостей, щоб вигуляти нові наряди на червоній доріжці і насолодитися новинками кіноіндустрії. Серед них опинилася і співачка Джамала, яка також виступила на урочистому відкритті події.

Артистка встигла змінити кілька яскравих і ефектних образів. Свій вибір нарядів Джамала показала на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка приміряла повітряний ніжно-рожевий наряд, який можна розглядати тільки до пояса.

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Також виконавиця красувалася у яскраво-рожевому брючному комбінезоні, прикрашеному нашитими квітами в тон. Цей образ вона доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах.

Найяскравішим став третій образ – сукня до підлоги, зшита з шматочків тканини рожевого, жовтого і бежевого кольорів, немов кольчуга. Ефектний наряд Джамала підкреслила жовтими босоніжками і ніжним макіяжем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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