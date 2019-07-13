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Прийшла на одну ніч: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Геть розійшлась: Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
Цього разу влаштуємо батл хейтерів проти затятих фанатів. Почнемо з десятків компліментів і теплих коментарів, які під своїм ліричним постом зібрав Віталій Козловський цього тижня. Спочатку поділимось з вами віршем, який співак виклав на своїй сторінці: "Не нужно думать о плохом И в безнадёжность погружаться, Чтобы в смятении своём На самом дне не оказаться". Як би дивно не звучало, але більшість його прихильниць і, навіть, прихильників вподобали ці ліричні рядки: "Спасибі, Віталій, за вчасно сказані слова...! Аж на душі легше стало", "Ви, Віталій надзвичайно гарний! І талановитий!".
Ловіть ще порцію затишних і надихаючих слів. Олександра з гурту KAZKA написала, що вже не може дочекатися виходу нового альбому, який буде мати назву "Nirvana". Ці слова неабияк потішили прихильників її творчості, які засипали питаннями не лише про дату появи платівки, а й не втомлювалися дякувати їй за творчість: "Ми усі також не можемо дочекатися... Чекаємо чогось – неймовірного...", "Скоріше б уже, ми теж дуже чекаємо на цей екстаз для вух, сердець, думок, ну і сусідів, звичайно ж". До слова, а ви вже зачекалися на новий альбом надзвичайно популярного гурту?
А от нашій улюблениці Лесі Нікітюк не так пощастило з підписниками, хоча... Дехто з них щиро розкритикував сукню, яка, на думку її прихильників, не вельми личить популярній телеведучій. Фанатам видніше, як то кажуть: "Леся сукня так собі. А ти – клас", "Леся, бажаю бути кращою, але не в обіду плаття – нє альо", "Окремо Леся та окремо сукня – супер! Разом не добре."
По Насті Каменських теж проїхалися, причому добряче! Просто читайте коментарі: "Судячи по твоєму вбранні, ти пришла до нього на одну ніч", "Інтуїція підказує, що це – фальш", "Льош, моя тобі порада: біжи від неї якомога далі".
Заглянули прямо в душу. Так, фанати Тіни Кароль знову розбурхані через світлину, яку вона цього тижня виклала у мережу. Цього разу зірка постала перед нами у білому топі без спідньої білизни, що неабияк розігріло її шанувальників: "Ви теж це бачите?", "Богиня", "Королева", "Єва в Раю у пошуках Адама". Родимку фанати теж зауважили ;)
Фанати шоу "Холостяк" уже почали сумніватися, чи не влаштував Нікіта Добринін якусь хитру гру, аби підняти рейтинги. І їх можна зрозуміти, адже жоден учасник цього проекту не влаштовував такого "спаму" по завершенні телеісторії. Втім, не варто забувати й про те, що Нікіта та Дарія – перша пара, котра справді сформувалася у "Холостяку". А поки залишаємо вам тут оцей коментар: "Нікіта, ви прекрасна пара. Сподіваюся це не піар-хід каналу з просування своєї передачі і рейтингу. Хочеться вірити, що це не постановочні фото і пристрасть. Знаю по собі, що коли тобі в кайф з коханим, то не до цього!!! Хочу вірити в вашу "казку"!!! Правда!!!"
Наостанок залишимо вам миле та зворушливе відео, яке виклала солістка гурту THE HARDKISS Юлія Саніна. Вона його опублікувала з нагоди дня народження її чоловіка Валерія Бебко, котрому кілька днів тому "стукнуло" 35! "З днем народження! Синочок – татова копія. Поки хіба без бороди", "Мої рідні пупсики", "Даня такий няшечка! Що може бути краще за щире дитяче привітання", "Гордість батьків!
Тааак класно бачити Валеру таким щасливим!". Ми теж долучаємось до вітань та бажаємо нових звершень у музичній кар'єрі Валерія та Юлії!
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