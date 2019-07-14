Леся Нікітюк розчарувала сукнею на червоній доріжці

Популярна телеведуча Леся Нікітюк – володарка стрункої фігури, апетитних форм і довгих ніжок, які давно стали предметом заздрості і захоплення підписників. Однак, цього разу зірка неабияк засмутила своїх шанувальників.

Відома українська ведуча Леся Нікітюк побувала на відкритті 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Відповідними знімками Леся поділилася в Інстаграмі, проте її прихильники не оцінили аутфіт зірки.

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Так, для виходу на червону доріжку ОМКФ-2019 Нікітюк вибрала яскраве плаття в підлогу з довгими рукавами і глибоким вирізом в зоні грудей.

Фоловери Лесі не змусили чекати своєї реакції на образ ведучої. "Леся бажаю бути кращою, але не в обіду плаття нє альо", "Сукня підкачала", "Леся, плаття так собі", "Сукня не личить. Аж синя вийшла!", "Ви чарівна, але сукня... Дійсно не для вашої краси", – пишуть шанувальники Нікітюк.

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