Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA

Суддя Нацвідбору конкурсу Євробачення 2019, українська співачка Джамала висловилася про учасників другого півфіналу. У своєму дописі в Instagram артистка зокрема прокоментувала вокал відомого українського гурту KAZKA.

Так, до групи KAZKA у співачки з’явилося питання: чи зможуть вони витримати конкуренцію в фіналі, адже вокал солістки Саші Зарицької ще потребує серйозного доопрацювання.

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"Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня і номер зроблені досить цікаво, але все ж залишилися питання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже їх чекає серйозна конкуренція від Freedom Jazz, Maruv , Brunettes Shoot Blondes і YUKO", – підвела підсумки Джамала.

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