Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA

  • 154
Джамала прокоментувала виступ KAZKA - фото 1
Джамала прокоментувала виступ KAZKA / instagram

Суддя Нацвідбору конкурсу Євробачення 2019, українська співачка Джамала висловилася про учасників другого півфіналу. У своєму дописі в Instagram артистка зокрема прокоментувала вокал відомого українського гурту KAZKA.

Так, до групи KAZKA у співачки з’явилося питання: чи зможуть вони витримати конкуренцію в фіналі, адже вокал солістки Саші Зарицької ще потребує серйозного доопрацювання.

До слова: Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019

"Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня і номер зроблені досить цікаво, але все ж залишилися питання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже їх чекає серйозна конкуренція від Freedom Jazz, Maruv , Brunettes Shoot Blondes і YUKO", – підвела підсумки Джамала.

Читайте також: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 1276
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210941
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз