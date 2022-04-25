"Фортеця для тисячі сімей": Тіна Кароль показала давній виступ на Азовсталі

Популярна співачка Тіна Кароль продовжує підтримувати українців та висвітлювати криваві злочини російських окупантів. Цього разу виконавиця показала архівне відео з виступу на "Азовсталі" ще тоді, коли завод не став прихистком для маріупольців та захисників міста.

Відома українська співачка Тіна Кароль зараз активно займається волонтерством та підтримує нашу країну. Зірка регулярно використовує свій профіль в інстаграмі з аудиторією у майже 2 млн підписників для того, щоб висвітлювати ситуацію в Україні. Нещодавно Тіна оприлюднила свій давній виступ у Маріуполі, який зараз окупанти майже зрівняли з землею.

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Колись я співала в Маріуполі на 80-річчі Азовсталі. Це був грандіозний концерт для усіх співробітників! Сьогодні місто Маріуполь в облозі росіян, а бомбосховище "Азовсталь" – фортеця для тисячі сімей з дітьми та наших нескорених військових. Скільки горя принесла ця війна у це місто та в Україну, де ми були щасливими на своїй рідній Землі. Кожного дня мрію про чудо, про нашу перемогу! Сьогодні 2 місяці війни... За ці два місяці ми стали нацнацією. Пишаюсь кожним Українцем, кожним Військовим і, особливо, Азовом на Азовсталі, – наголосила зірка.

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