Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво похизувався заміським будинком в Ірпені

Популярний шеф-кухар і суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво показав свій розкішний особняк. Маєток розташований під Києвом.

Так, 49-річний ресторатор опублікував в Instagram знімки, зроблені на тлі свого будинку в котеджному містечку в Ірпені. У підписі до нових кадрів чоловік розповів про те, що йому подобається жити у передмісті столиці.

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"Жити в передмісті – це одне з найважливіших рішень, які я приймав за останні роки свого життя. Спочатку мені було страшно – скільки часу я буду проводити в дорозі на роботу, де я буду купувати свіжий хліб, як я зможу жити без ритму столиці? І ось я тут. І я ще жодного разу не шкодував про своє рішення: чисте повітря, поруч ліс і ідеально розвинена інфраструктура. І якщо чесно, то і в пробках я менше часу проводжу. Хто живе за містом? Про які переваги я ще забув написати?" – звернувся він до підписників.

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