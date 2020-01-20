Американець розбагатів на старому дивані, але його реакція неймовірна

Мешканець американського містечка Овоссо придбав диван у комісійному магазині, який виявився справжнім скарбом. Але чесність цього чоловіка надихає та дарує віру в людство!

Говард Кірбі вирішив прикупити собі диванчик у комісійному, який виглядав доволі непогано. Однак вдома він виявив, що меблі виявились не зовсім зручними, але вирішив не повертати покупку. І все було б спокійно, якби на диван не звернула увагу донька Говарда та вирішила перевірити, що ж робить набивку такою жорсткою.

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Не важко здогадатись, що всередині були заховані гроші. Загалом сімейство Кірбі нарахувало 43 тисячі 170 доларів! З таким статком можна було б дозволити собі чимало речей, але чоловік зрозумів, що його мучитиме совість, тому звернувся до свого юриста. Адвокат був дуже здивований бажанням Говарда повернути кошти власникам, адже тепер саме містер Кірбі за всіма законами мав право та незвичайно знахідку.

Врешті головний герой цієї історії зателефонував до магазину та зв'язався з попередніми власниками. Саме дідусю з родини Фаут-Ньюберрі раніше належав диван, однак після смерті старенького його вирішили здати у комісійний. Ніхто й не підозрював, що дід збирав упродовж свого життя гроші та тримав їх у меблях. Тому новини про незвичайний "спадок" вразили і Фаут-Ньюберрі, які навіть не сподівались, що у світі є такі доброзичливі люди, як Говард.

Джерело всіх фото: WNEM

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