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Двійник: трейлер фантастичного фільму з Віллом Смітом
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У мережі з'явився перший трейлер до фантастичного екшн-фільму Двійник (Gemini Man), де головну роль зіграв Вілл Смітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Кіностудія Paramount Pictures показала перше промо до стрічки Двійник (Gemini Man), який за короткий час став хітом мережі, зібравши понад 4 мільйони переглядів. Прем'єра нового фільму, де роль головного героя зіграв неймовірний Вілл Смітт, запланована на 3 жовтня.
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Сюжет розповідає про елітного найманця, який раптово розуміє, що його також відстежує кілер. Все б нічого, якби таємничий убивця не міг передбачати кожен крок головного героя.
У головних ролях зіграли: Вілл Смітт, Мері Елізабет Вінстед, Клайв Оуен та інші.
Двійник 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
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