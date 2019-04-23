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Покемон: Детектив Пікачу: з'явився новий трейлер

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Покемон: Детектив Пікачу, дивитись трейлер онлайн - фото 1
Покемон: Детектив Пікачу, дивитись трейлер онлайн

У мережі опублікували новий трейлер до фантастичного фільму Покемон: Детектив Пікачу (Pokémon: Detective Pikachu), який незабаром вийде на екрани. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний актор Райан Рейнольдс, який вкотре прославився завдяки ролі Дедпула, поділився свіжим промо до стрічки Покемон: Детектив Пікачу (Pokémon: Detective Pikachu), де озвучує власне Пікачу. Прем'єра фільму в Україні запланована вже на 9 травня.

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Сюжет базується на популярній грі Detective Pikachu та розповідає про таємниче зникнення детектива Гаррі Гудмана, який жив на два світі: людей та покемонів. Його син вирішує знайти батька і знайомиться з його другом - покемоном Пікачу. Разом вони точно відшукають відповіді на всі питання.

Покемон: Детектив Пікачу, дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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