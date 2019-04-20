Скінхед: трейлер біографічного фільму про американського нациста

Кінострічка розповідає про життя колишнього неонациста, який намагається відмовитися від свого минулого і позбутися від провокаційних татуювань на обличчі. Перегляньте трейлер!

У мережі з'явився перший трейлер фільму Скін/Skin.

"Скін" – не перша картина про Брайана Уіднера. У 2011 році на каналі MSNBC вийшов документальний фільм "Erasing Hate", присвячений його життю. Художня ж кінострічка про скінхедів вийде в прокат в липні 2019 року, а її світова прем'єра відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто минулого року.

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Сюжет картини базується на реальній історії американця Брайана Уіднера, який став скінхедом в 14 років, а в 16 вступив в організацію нацистів на Середньому Заході. У штаті Індіана він став співзасновником угруповання з ідеологією зверхності білих, дії якої відрізнялися особливою жорстокістю. Це угрупування швидко набрала популярність в США серед скінхедів. Одружившись і ставши батьком, Уіднер переглянув свої погляди на життя і вирішив покінчити з нацистським минулим. Але зробити це виявилося не так легко: з одного боку, він зіткнувся з численними погрозами від своїх "колег", а з іншого – на його обличчі було безліч татуювань, багато – з радикальної нацистською символікою.

Головну роль у фільмі виконав Джеймі Белл, який знімався у фільмах "Біллі Елліот", "Джейн Ейр", "Німфоманка". Його дружину зіграла Даніель Макдональд. Режисером і сценаристом картини став ізраїльський кінематографіст Гай Натті. Його короткометражка Шкіра/Skin отримала "Оскар" цього року як кращий ігровий короткометражний фільм.

Попри однакову англомовну назву, короткометражна і повнометражна картини Гая Натті не пов'язані сюжетом – це різні твори, хоча й об'єднані проблематикою расизму і дискримінації. Медіа порівнюють сюжет "Скіна" з драмою про неонацистів "Американська історія Ікс" 1998 року.

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