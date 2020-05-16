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Дві вагомі причини оновити свій OnePlus 7T

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OnePlus 7T отримав корисне оновлення ПЗ - фото 1
OnePlus 7T отримав корисне оновлення ПЗ

І хоч OnePlus уже представила восьму серію смартфонів, компанія не забуває і про випущені раніше моделі. В одному з оновлень для 7T виробник вирішив додати розширені можливості у стандартний додаток камери, що дозволяють знімати у нових режимах.

В описі OxygenOS Open Beta 3 для OnePlus 7T зазначено, що оновлення включає патч безпеки Android за квітень 2020 року і функцію виявлення забрудненого об'єктива під час зйомки.

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Однак після установки прошивки власники цього смартфона несподівано для себе виявили, що в стандартному додатку камери з'явилася можливість запису уповільненого відео з роздільною здатністю 720p і з частотою 960 кадрів на секунду, тоді як до цього максимальним значенням було 720p при 480 fps.

Важливо відзначити, що 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586, встановлений в OnePlus 7T, не володіє вбудованою пам'яттю, яка б дозволяла йому на апаратному рівні підтримувати зйомку уповільненого відео з частотою 960 fps. Ймовірно, OnePlus застосувала технологію інтерполяції кадрів, щоб домогтися такого результату.

Дві вагомі причини оновити свій OnePlus 7T - фото 404373

Ще одним нововведенням стала підтримка запису 4K-відео з частотою 30 fps на ультраширококутний камеру, чого також не було до оновлення.

Зазначимо, раніше стало відомо, що компанія OnePlus дала можливість користувачам самостійно вибрати, які функції з'являться в новій версії OxygenOS. Крім довгоочікуваного Always on Display пристрої отримають ще чотири нові "фішки". Які саме – читайте тут.

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Джерело: XDA-Developers
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