Інсайдер розповів про ключові особливості Samsung Galaxy Note20

У найближчі місяці очікується презентація флагманського смартфона Samsung Galaxy Note20, тому в мережі з'являється все більше подробиць про майбутню новинку. Чергова порція інформації надійшла від засновника і голови Display Supply Chain Consultants Росса Янга, який розкрив ключові характеристики.

Раніше Росс Янг розповів про характеристики екранів Galaxy Note20 і Galaxy Note20+, а також заявив, що Samsung не збирається випускати Ultra-версію, як було з Galaxy S20.

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Як стверджує засновник аналітичної компанії DisplaySearch Росс Янг, Samsung Galaxy Note20 отримає 6,42-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2345x1084 і щільністю пікселів 404 ppi. Співвідношення сторін екрану гаджета складе 19,5: 9, а частота оновлення – 120 Гц з можливістю її зниження у залежності від типу відображуваного контенту. Samsung Galaxy Note20 + імовірно отримає 6,87-дюймову матрицю (3096x1444, 497 ppi, 120 Гц, 19,3: 9).

Тепер же він повідомив, що нові смартфони будуть оснащені ультразвуковим підекранним сканером відбитків пальців Qualcomm 3D Sonic Max другого покоління. У порівнянні з попередником цей датчик має у 17 разів більшу площу спрацьовування, швидше працює і може розпізнавати відразу два пальці.

Інсайдер також запевняє, що у Galaxy Note20 буде встановлено до 16 ГБ оперативної пам'яті, а місткість акумулятора складе від 4000 до 5000 мАг, що відповідає сучасним трендам. Він зазначив, що Samsung збереже розташування фронтальної камери по центру дисплея. Однак Янг не уточнює, чи буде модуль прихований від очей користувача.

Нарешті, глава Display Supply Chain Consultants запевняє, що презентація Galaxy Note20 відбудеться в серпні.

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