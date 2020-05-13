Meizu 17 і 17 Pro отримали "бонусні" функції, які потішать користувачів

На днях компанія Meizu заявила, що випустить для смартфонів Meizu 17 і 17 Pro нову версію прошивки, яка "прокачає" дисплеї флагманських апаратів, підвищивши їх частоту оновлення. Виробник дотримав обіцянку і випустив апдейт. Але, як виявилося, приємні сюрпризи не закінчилися.

Нова версія фірмової оболонки Flyme 8.1.1.0A, розмір якої при завантаженні становить 803,84 МБ, містить режим частоти оновлення зображення на дисплеї у 120 Гц, як і було заявлено.

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Крім того, апдейт активує функцію зниження мерехтіння DC Dimming – її використання, як запевняють вендори, дозволяє суттєво знизити навантаження на очі користувачів при тривалому "залипанні" в екран апарату.

Meizu 17 та 17 Pro отримали корисне оновлення ПЗ

Нарешті, серед інших нововведень варто відзначити появу підтримки HDR-контенту, автоматичну активацію функції швидкої зарядки при увімкненому дисплеї і зручний доступ до ширококутної камери з кутом огляду 129°. Таким чином, свіжа прошивка охоплює значно більше нововведень, ніж спочатку обіцяв виробник.

Зараз апдейт доступний лише на деяких пристроях. Його поширення через меню оновлень ПЗ почнеться найближчим часом.

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