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Дослухаються до користувачів: OnePlus додасть до OxygenOS нові функції

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Смартфони OnePlus отримають 5 нових фішок - фото 1
Смартфони OnePlus отримають 5 нових фішок

Компанія OnePlus намагається прислухатися до думки користувачів своїх пристроїв і бути з ними на одній хвилі. Саме тому на початку року вона запропонувала спільноті самій вирішити, які функції потрібні у майбутніх оновленнях фірмової оболонки OxygenOS.

Зібравши безліч відгуків, вендор підбив підсумки й оголосив, що над пропозиціями користувачів незабаром почнуть роботу. Результати ж з'являться в новій версії OxygenOS.

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Після голосування співробітники OnePlus повідомили на офіційному форумі компанії, що отримали понад 5000 ідей, на основі котрих створено 5 нових функцій – їх незабаром додадуть в оновлення OxygenOS. У звіті компанії представлений такий список схвалених функцій з планом їх реалізації:

  1. Always-On Display – розробка повинна бути завершена приблизно в червні, а закритий бета-тест і відкритий бета-тест запустяться у серпні і вересні відповідно (можливі зміни в строках);
  2. Розблокування прихованих фотографій у галереї за допомогою сканера відбитків пальців – включено в плани;
  3. Додавання звукового сигналу, який повідомляє про повну зарядку акумулятора – включено в плани;
  4. Створення тек у меню додатків – включено в плани;
  5. Додавання нових функцій для режиму Zen Mode – включено в плани.
Нова OxygenOS отримає низку крутих фішок - фото 401498
Нова OxygenOS отримає низку крутих фішок

Також OnePlus перерахувала функції, запропоновані користувачами, які з тієї чи іншої причини не будуть додані в OxygenOS:

  • Підсвічування загнутих країв екрану при отриманні повідомлень
  • Десктопний режим OnePlus Dex
  • Запис дзвінків
  • "Google Повідомлення" в ролі стандартного додатка для SMS / RCS
  • Режим навчання
  • Підтримка API для Gcam
  • Поліпшення адаптивної яскравості
  • Кастомні анімації для сканера відбитків пальців
  • Зміна шпалер на основі погоди у режимі реального часу
  • Повноцінний режим управління однією рукою
  • Розширення можливості повзунка перемикання режимів
  • Можливість обмежувати зарядку акумулятора на рівні 80%
  • Можливість зміни швидкості зарядки
  • Дозволити користувачам вибирати, які стандартні програми встановлювати під час первинного налаштування

Щодо запису розмов компанія відзначила, що ця функція вже доступна в Індії, Китаї, Великобританії, Франції, Бангладеш і Нідерландах для OnePlus 6 / 6T, 7/7 Pro і 7T / 7T Pro, але глобально вона не запущена через законодавства деяких країн про недоторканність приватного життя. Інші відкинуті функції OnePlus теж прокоментувала на своєму форумі.

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