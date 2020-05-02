Дослухаються до користувачів: OnePlus додасть до OxygenOS нові функції

Компанія OnePlus намагається прислухатися до думки користувачів своїх пристроїв і бути з ними на одній хвилі. Саме тому на початку року вона запропонувала спільноті самій вирішити, які функції потрібні у майбутніх оновленнях фірмової оболонки OxygenOS.

Зібравши безліч відгуків, вендор підбив підсумки й оголосив, що над пропозиціями користувачів незабаром почнуть роботу. Результати ж з'являться в новій версії OxygenOS.

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Після голосування співробітники OnePlus повідомили на офіційному форумі компанії, що отримали понад 5000 ідей, на основі котрих створено 5 нових функцій – їх незабаром додадуть в оновлення OxygenOS. У звіті компанії представлений такий список схвалених функцій з планом їх реалізації:

Always-On Display – розробка повинна бути завершена приблизно в червні, а закритий бета-тест і відкритий бета-тест запустяться у серпні і вересні відповідно (можливі зміни в строках); Розблокування прихованих фотографій у галереї за допомогою сканера відбитків пальців – включено в плани; Додавання звукового сигналу, який повідомляє про повну зарядку акумулятора – включено в плани; Створення тек у меню додатків – включено в плани; Додавання нових функцій для режиму Zen Mode – включено в плани.

Нова OxygenOS отримає низку крутих фішок

Також OnePlus перерахувала функції, запропоновані користувачами, які з тієї чи іншої причини не будуть додані в OxygenOS:

Підсвічування загнутих країв екрану при отриманні повідомлень

Десктопний режим OnePlus Dex

Запис дзвінків

"Google Повідомлення" в ролі стандартного додатка для SMS / RCS

Режим навчання

Підтримка API для Gcam

Поліпшення адаптивної яскравості

Кастомні анімації для сканера відбитків пальців

Зміна шпалер на основі погоди у режимі реального часу

Повноцінний режим управління однією рукою

Розширення можливості повзунка перемикання режимів

Можливість обмежувати зарядку акумулятора на рівні 80%

Можливість зміни швидкості зарядки

Дозволити користувачам вибирати, які стандартні програми встановлювати під час первинного налаштування

Щодо запису розмов компанія відзначила, що ця функція вже доступна в Індії, Китаї, Великобританії, Франції, Бангладеш і Нідерландах для OnePlus 6 / 6T, 7/7 Pro і 7T / 7T Pro, але глобально вона не запущена через законодавства деяких країн про недоторканність приватного життя. Інші відкинуті функції OnePlus теж прокоментувала на своєму форумі.

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