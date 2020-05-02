На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дослухаються до користувачів: OnePlus додасть до OxygenOS нові функції
-
- 18
Компанія OnePlus намагається прислухатися до думки користувачів своїх пристроїв і бути з ними на одній хвилі. Саме тому на початку року вона запропонувала спільноті самій вирішити, які функції потрібні у майбутніх оновленнях фірмової оболонки OxygenOS.
Зібравши безліч відгуків, вендор підбив підсумки й оголосив, що над пропозиціями користувачів незабаром почнуть роботу. Результати ж з'являться в новій версії OxygenOS.
І ще: Samsung Galaxy Z Flip пройшов тест камер від DxOMark: результат вражає
Після голосування співробітники OnePlus повідомили на офіційному форумі компанії, що отримали понад 5000 ідей, на основі котрих створено 5 нових функцій – їх незабаром додадуть в оновлення OxygenOS. У звіті компанії представлений такий список схвалених функцій з планом їх реалізації:
- Always-On Display – розробка повинна бути завершена приблизно в червні, а закритий бета-тест і відкритий бета-тест запустяться у серпні і вересні відповідно (можливі зміни в строках);
- Розблокування прихованих фотографій у галереї за допомогою сканера відбитків пальців – включено в плани;
- Додавання звукового сигналу, який повідомляє про повну зарядку акумулятора – включено в плани;
- Створення тек у меню додатків – включено в плани;
- Додавання нових функцій для режиму Zen Mode – включено в плани.
Також OnePlus перерахувала функції, запропоновані користувачами, які з тієї чи іншої причини не будуть додані в OxygenOS:
- Підсвічування загнутих країв екрану при отриманні повідомлень
- Десктопний режим OnePlus Dex
- Запис дзвінків
- "Google Повідомлення" в ролі стандартного додатка для SMS / RCS
- Режим навчання
- Підтримка API для Gcam
- Поліпшення адаптивної яскравості
- Кастомні анімації для сканера відбитків пальців
- Зміна шпалер на основі погоди у режимі реального часу
- Повноцінний режим управління однією рукою
- Розширення можливості повзунка перемикання режимів
- Можливість обмежувати зарядку акумулятора на рівні 80%
- Можливість зміни швидкості зарядки
- Дозволити користувачам вибирати, які стандартні програми встановлювати під час первинного налаштування
Щодо запису розмов компанія відзначила, що ця функція вже доступна в Індії, Китаї, Великобританії, Франції, Бангладеш і Нідерландах для OnePlus 6 / 6T, 7/7 Pro і 7T / 7T Pro, але глобально вона не запущена через законодавства деяких країн про недоторканність приватного життя. Інші відкинуті функції OnePlus теж прокоментувала на своєму форумі.
Читайте також: Інсайдер розкрив ціну майбутніх iPhone 12: вона приємно здивує
-
17:14Вечеря на самоті: у Швеції відкрили ресторан посеред поля
-
16:49Пекар від Бога: Джейк Джилленгол захопився під час карантину випічкою
-
16:16Assassin's Creed Valhalla: представлено трейлер новинки
-
15:47Лікарі розповіли, як відрізнити сезонну алергію від коронавірусу
-
15:22Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
14:43Дослухаються до користувачів: OnePlus додасть до OxygenOS нові функції
-
14:13У Китаї знову дозволили туризм і подорожі
-
13:45Найбільший у світі айсберг почав руйнуватися
-
13:15Названа ціна і дата виходу PlayStation 5
-
12:47Це приємне заняття робить тренування ефективнішими
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
11:44Леся Нікітюк розговорилася про особисте
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:19Ці продукти не шкідливо їсти навіть перед сном
-
11:00Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:45Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики
-
10:19Вчені спрогнозували, скільки триватиме пандемія коронавірусу
-
09:54Ілон Маск обвалив акції Tesla, назвавши їх занадто дорогими
-
09:40Як швидко запустити метаболізм зранку
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
-
08:58Фахівці підрахували, скільки метеоритів і пилу щорічно падає на Землю
-
08:31Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021
-
08:13Samsung Galaxy Z Flip пройшов тест камер від DxOMark: результат вражає
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути
-
19:05Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення