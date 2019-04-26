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Патологічні байкарі: скільки мандрівників регулярно брешуть про свою відпустку

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Мандрівникам властиво брехати про свої подорожі - фото 1
Мандрівникам властиво брехати про свої подорожі

Дослідження, проведене сервісом пошуку авіаквитків Jet Cost, показало, що значна частина мандрівників схильна прибріхувати щодо проведених канікул.

Дві третини з 4000 опитаних зізналися, що вигадували деякі подробиці своєї відпустки.

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Найчастіше вони стосувалися погоди (34%), якості житла (29%) і кількості екскурсій (27%), розповідає Travel + Leisure.

Також мандрівники могли прибрехати про кількість випитого алкоголю (23%) і про те, скільки грошей витратили у відпустці (21%).

68% опитаних, розповідаючи про відпочинок, перебільшували отримане задоволення. Ще 52% ніколи б не зізналися, що відпустка пройшла невдало.

Люди часто прибріхують про свої подорожі - фото 324161
Люди часто прибріхують про свої подорожі

Близько 10% розповіли, що розміщували в соцмережах фейкові фотографії про відпочинок. Головною причиною такої поведінки мандрівники назвали бажання справити хороше враження і здаватися кращими, ніж вони є.

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Джерело: travelandleisure
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