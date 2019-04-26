Патологічні байкарі: скільки мандрівників регулярно брешуть про свою відпустку

Мандрівникам властиво брехати про свої подорожі

Дослідження, проведене сервісом пошуку авіаквитків Jet Cost, показало, що значна частина мандрівників схильна прибріхувати щодо проведених канікул.

Дві третини з 4000 опитаних зізналися, що вигадували деякі подробиці своєї відпустки.

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Найчастіше вони стосувалися погоди (34%), якості житла (29%) і кількості екскурсій (27%), розповідає Travel + Leisure.

Також мандрівники могли прибрехати про кількість випитого алкоголю (23%) і про те, скільки грошей витратили у відпустці (21%).

68% опитаних, розповідаючи про відпочинок, перебільшували отримане задоволення. Ще 52% ніколи б не зізналися, що відпустка пройшла невдало.

Люди часто прибріхують про свої подорожі

Близько 10% розповіли, що розміщували в соцмережах фейкові фотографії про відпочинок. Головною причиною такої поведінки мандрівники назвали бажання справити хороше враження і здаватися кращими, ніж вони є.

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